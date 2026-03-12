В Кремле рассказали о влиянии взаимодействия РФ и США на энергорынки

Взаимодействие Москвы и Вашингтона в энергетической сфере может и должно являться фактором стабильности соответствующих рынков. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что взаимодействие между Россией и США, в том числе на энергетических рынках, может быть и должно являться фактором стабильности этих рынков. Говорить о каком-то эффективном взаимодействии пока еще рано, но тема, безусловно, обсуждается», — отметил он.

Представитель Кремля призвал дождаться возвращения в РФ специального представителя главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, который ездил на переговоры в Соединенные Штаты. Песков обратил внимание, что Дмитриеву предстоит доложить президенту об итогах состоявшихся встреч.

12 марта Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению российского лидера Владимира Путина провел встречу с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона. По словам специального представителя главы государства, участники переговоров обсудили перспективные проекты, способные содействовать восстановлению двусторонних отношений и стабилизации текущей кризисной ситуации на мировых энергетических рынках.

Ранее спецпредставитель Путина спрогнозировал крупнейший энергетический кризис в Европе.