Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле рассказали о влиянии взаимодействия РФ и США на энергорынки

Песков назвал взаимодействие РФ и США фактором стабильности энергорынков
Сергей Гунеев/РИА Новости

Взаимодействие Москвы и Вашингтона в энергетической сфере может и должно являться фактором стабильности соответствующих рынков. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что взаимодействие между Россией и США, в том числе на энергетических рынках, может быть и должно являться фактором стабильности этих рынков. Говорить о каком-то эффективном взаимодействии пока еще рано, но тема, безусловно, обсуждается», — отметил он.

Представитель Кремля призвал дождаться возвращения в РФ специального представителя главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, который ездил на переговоры в Соединенные Штаты. Песков обратил внимание, что Дмитриеву предстоит доложить президенту об итогах состоявшихся встреч.

12 марта Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению российского лидера Владимира Путина провел встречу с руководителями рабочей группы по экономическому взаимодействию Москвы и Вашингтона. По словам специального представителя главы государства, участники переговоров обсудили перспективные проекты, способные содействовать восстановлению двусторонних отношений и стабилизации текущей кризисной ситуации на мировых энергетических рынках.

Ранее спецпредставитель Путина спрогнозировал крупнейший энергетический кризис в Европе.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!