Круглый смартфон за сутки набрал необходимую сумму на Kickstarter

На краудфандинговой площадке Kickstarter круглый смартфон Cyrcle Phone 2.0 собрал необходимые для запуска средства всего за сутки. На момент написания новости проект уже получил 127% от заявленной разработчиками суммы.

Первая версия устройства была представлена на выставке электроники CES 2020, но она так и не поступила в продажу. В сентябре 2021 года авторы переработали дизайн, и уже за сутки собрали нужную для запуска сумму в $10 тыс.

Производители Cyrcle Phone 2.0 называют его удобным решением, которое идеально ложится в ладонь. Кроме круглого дизайна и дисплея среди ключевых особенностей смартфона называются возможность одновременного подключения двух пар наушников и открытый исходный код.

Авторы проекта заявляют, что смогли адаптировать приложения под нестандартный формат дисплея — каждую программу можно будет запустить в оконном режиме и менять его размер.

Смартфон работает на базе операционной системы Android 10, поддерживает работу в сетях 4G и имеет две камеры — фронтальную и основную. Подробные технические характеристики гаджета не раскрываются.

Cyrcle Phone 2.0 будет отправлен пользователю Kickstarter при пожертвовании в $700 (около 50 тыс. руб.). Доставка смартфона ожидается к сентябрю 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о смартфонах, которые представят в нынешней осенью.