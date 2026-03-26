Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Гагарина взяла обратно свои слова о Бузовой

Певица Полина Гагарина заявила, что Бузовой надо петь
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Полина Гагарина в эфире «Шоу Воли» взяла обратно свои слова о том, что телеведущей Ольге Бузовой не надо петь.

«Бузовой надо петь! Всегда! Весь ее этот образ — он шикарен, и он работает. Она — большая молодец», — поделилась артистка.

Гагарина рассказала, что подружилась с Бузовой на съемках шоу «Конфетка». Она назвала коллегу очень «душевной девчонкой». Певица отметила, что Бузова – самоиронична. По мнению артистки, самоирония – это удел умных людей.

В мае 2024-го Полина Гагарина заявила, что феномен Ольги Бузовой заключается не в музыкальной составляющей. Певица считала, что Бузовой честнее было бы называть себя шоувумен. По мнению артистки, телеведущая создала образ «немножко дурочки», которая умеет формулировать «какие-то умные фразы».

Гагарина была уверена, что «было круче», если бы Бузова работала в сфере стендап.

«Это ее поле. Ее поле — вот это говорить. Ее энергии на это хватает. Не надо петь и танцевать, потому что это, действительно, выглядит просто… Вау, наотмашь», — заявляла певица.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
