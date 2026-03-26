Гагарина взяла обратно свои слова о Бузовой

Певица Полина Гагарина в эфире «Шоу Воли» взяла обратно свои слова о том, что телеведущей Ольге Бузовой не надо петь.

«Бузовой надо петь! Всегда! Весь ее этот образ — он шикарен, и он работает. Она — большая молодец», — поделилась артистка.

Гагарина рассказала, что подружилась с Бузовой на съемках шоу «Конфетка». Она назвала коллегу очень «душевной девчонкой». Певица отметила, что Бузова – самоиронична. По мнению артистки, самоирония – это удел умных людей.

В мае 2024-го Полина Гагарина заявила, что феномен Ольги Бузовой заключается не в музыкальной составляющей. Певица считала, что Бузовой честнее было бы называть себя шоувумен. По мнению артистки, телеведущая создала образ «немножко дурочки», которая умеет формулировать «какие-то умные фразы».

Гагарина была уверена, что «было круче», если бы Бузова работала в сфере стендап.

«Это ее поле. Ее поле — вот это говорить. Ее энергии на это хватает. Не надо петь и танцевать, потому что это, действительно, выглядит просто… Вау, наотмашь», — заявляла певица.

