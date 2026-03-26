СМИ пишут об угрозе иранских ракет для израильской обороны

Иранские ракеты пробивают оборону Израиля, пишет The Washington Post (WP).

Журналисты отметили, что недавние удары Ирана показали проблемы в израильской системе обороны.

«Вера в современную израильскую систему противовоздушной обороны пошатнулась. Эти удары заставили задуматься о том, что Израилю, ..., придется экономить дорогостоящие перехватчики, чтобы защищать жизненно важные объекты в течение длительного времени», — говорится в публикации.

Новость дополняется.