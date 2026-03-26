В РФ задержали троих жителей Ингушетии за связь с украинским кол-центром

ФСБ: три жителя Ингушетии задержаны за создание узла связи кол-центра Украины
Троих жителей Ингушетии задержали за создание узла связи украинского кол-центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Отмечается, что задержанные причастны к хищению 1,3 млн рублей у россиян. Они действовали по сговору с украинскими сотрудниками кол-центра. Одного из мужчин задержали в момент получения в региональном пункте выдачи заказов курьерской компании почтового отправления с двумя SIM-боксами.

«В Республике Ингушетия пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ 1996, 1999 и 2009 годов рождения, причастных к организации незаконного функционирования на территории региона абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса) в целях совершения мошеннических действий в отношении населения Российской Федерации», — говорится в сообщении ЦОС.

21 марта ЦОС ФСБ России опубликовал кадры задержания 34-летнего жителя Мордовии, который по заданию украинской разведки оформил у сотовых операторов более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций.

Предприниматель из Саранска стал сотрудничать с представителем ГУР минобороны Украины: в период с августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более 1000 сим-карт и десять виртуальных станций, доступ к которым предоставлял украинским кураторам за оплату. Оборудование использовалось для дистанционного мошенничества в отношении россиян, а также подрывной деятельности, уточнили в ФСБ.

Ранее в двух российских городах пресекли деятельность мошеннических кол-центров.

 
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
