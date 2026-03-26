Названа профессия, обогнавшая по зарплатам людей с высшим образованием

Курьеры обогнали по уровню зарплат россиян с высшим образованием – в среднем они получают на 12% больше. Тех, у кого высшего образования нет, представители служб доставки по доходам обогнали сразу на 27%, передает RT со ссылкой на данные исследования сервиса SuperJob.

В столице на сегодняшний день зарплатные ожидания у курьеров составляют 137 тыс. рублей, у людей с высшим образованием – 120 тыс. рублей, без образования – 100 тыс. рублей, пояснили аналитики.

Таким образом, в среднем по рынку зарплатные предложения для курьеров за год скакнули на 5%, а в период с января по март текущего года – на 10%. По мнению экспертов, на это повлиял, в том числе, ажиотажный спрос на сервисы доставки в праздничное время.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидают существенный рост числа курьеров к концу десятилетия.