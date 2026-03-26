Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Невролог предупредила об опасности чувства одиночества

Врач Демьяновская: одиночество может указывать на депрессивное расстройство
kenchiro168/Shutterstock/FOTODOM

Чувство одиночества может возникать как из-за жизненных обстоятельств, так и из-за ряда заболеваний, в числе которых депрессивное расстройство. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Специалист объяснила, что с чувством одиночества зачастую сталкиваются люди, у которых есть социальные связи. В таких случаях это ощущение может указывать на депрессивное расстройство. Человек в этом состоянии теряет интерес к привычной жизни, в том числе и к общению. Нарушение работы нейромедиаторов приводит к снижению энергии, мотивации и эмоциональной вовлеченности.

По словам врача, похожее чувство может сопровождать и тревожные расстройства. В таком случае человек старается избегать контактов с окружающими на фоне внутреннего напряжения, страха оценки или дискомфорта при общении.

«Чувство одиночества также характерно для некоторых нейродегенеративных заболеваний, например болезни Альцгеймера. На ранних стадиях заболевания, пока сохранена критика, такие пациенты чувствуют, что перестают понимать окружающих, им становится сложнее ориентироваться в разговоре, запоминать информацию или поддерживать диалог», — отметила невролог.

Она также напомнила о состояниях, вызванных переутомлением. При астении человеку свойственно искать уединение для восстановления. Однако такие действия временные и не сопровождаются выраженным чувством одиночества. Помимо этого, с подобными ощущениями могут столкнуться пациенты с расстройствами аутистического спектра.

Клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова до этого предупреждала в разговоре с «Газетой.Ru», что дружеское общение подростков с чат-ботами может привести к проблемам с социализацией, эмоциональной скупости на личные контакты, закрытости и зависимости. Также высок риск пропустить опасные для здоровья состояния.

Ранее психолог рассказала, как социальные связи влияют на продолжительность жизни.

 
Теперь вы знаете
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!