Невролог предупредила об опасности чувства одиночества

Чувство одиночества может возникать как из-за жизненных обстоятельств, так и из-за ряда заболеваний, в числе которых депрессивное расстройство. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Специалист объяснила, что с чувством одиночества зачастую сталкиваются люди, у которых есть социальные связи. В таких случаях это ощущение может указывать на депрессивное расстройство. Человек в этом состоянии теряет интерес к привычной жизни, в том числе и к общению. Нарушение работы нейромедиаторов приводит к снижению энергии, мотивации и эмоциональной вовлеченности.

По словам врача, похожее чувство может сопровождать и тревожные расстройства. В таком случае человек старается избегать контактов с окружающими на фоне внутреннего напряжения, страха оценки или дискомфорта при общении.

«Чувство одиночества также характерно для некоторых нейродегенеративных заболеваний, например болезни Альцгеймера. На ранних стадиях заболевания, пока сохранена критика, такие пациенты чувствуют, что перестают понимать окружающих, им становится сложнее ориентироваться в разговоре, запоминать информацию или поддерживать диалог», — отметила невролог.

Она также напомнила о состояниях, вызванных переутомлением. При астении человеку свойственно искать уединение для восстановления. Однако такие действия временные и не сопровождаются выраженным чувством одиночества. Помимо этого, с подобными ощущениями могут столкнуться пациенты с расстройствами аутистического спектра.

