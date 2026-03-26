Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что представители Украины устроили истерику из-за его приезда в Женеву на 61-ю сессию СПЧ ООН. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, украинская сторона хотела поднять вопрос о посещении мероприятия российским дипломатом.

«Кричали: как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмет сюда и приедет?», — сказал Мирошник.

Посол выразил мнение о том, что Украина не должна диктовать свои условия ООН, отметив, что приехал, будучи аккредитованным дипломатом.

До этого Мирошник, выступая в рамках мероприятия, организованного постпредством России при ООН на полях его визита в Женеву, рассказал, что с февраля 2022 года и по начало минувшей недели украинские военные уничтожили по меньшей мере 7 967 мирных жителей и ранили минимум 19 551. Он уточнил, что это минимальные верифицированные данные, которые по мере проведения следственных действий будут лишь увеличиваться.

Ранее Бастрыкин обвинил руководство Украины в истреблении жителей Донбасса.