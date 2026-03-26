Teva готовится выпустить аналог популярного антикоагулянта

Фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries намерена вывести на российский рынок собственный препарат на основе апиксабана до окончания срока патентной защиты оригинального лекарства «Эликвис», который действует до февраля 2027 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Право на здоровье».

«Эликвис», разработанный Bristol-Myers Squibb, применяется как антикоагулянт для профилактики и лечения тромбозов. По итогам 2025 года продажи препарата в России выросли на 19% и превысили 20 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсант», Teva уведомила партнеров о своих планах письмом. В самой компании подтвердили факт рассылки и указали, что решение основано на анализе рынка: в 2021–2025 годах доля несостоявшихся закупок апиксабана превысила треть. Основной причиной называется отсутствие заявок на участие в торгах, что, по мнению компании, создает риски дефицита препарата, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Оригинальный производитель, несмотря на формальный уход с российского рынка, продолжает поставки через партнеров. Дистрибуцией и импортом препарата занимается Pfizer. В компании заявили, что перебоев с поставками нет, а имеющихся запасов достаточно для удовлетворения спроса.

При этом Bristol-Myers Squibb не предоставляла разрешения на использование своего патента в России. Однако в государственном реестре уже зарегистрировано более 20 производителей дженериков апиксабана.

В Teva считают, что патентная защита оригинального препарата может быть оспорена: по их мнению, срок действия основной лицензии истек еще в 2022 году, а последующие продления не имеют достаточных оснований. Ранее компания добилась отмены аналогичной защиты в Великобритании, а на схожих основаниях венгерская Egis Pharmaceuticals оспорила патент в Польше.

Teva также направила возражение против выдачи российского патента и обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием о предоставлении принудительной лицензии.

По данным DSM Group, в 2025 году в России было реализовано 14,66 млн упаковок «Эликвиса» на сумму 23,11 млрд рублей. Это на 39,8% больше в натуральном выражении и на 19,4% — в денежном по сравнению с предыдущим годом.

