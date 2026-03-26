В словах Кулебы увидели начало президентской кампании Зеленского

Заявление бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинский лидер Владимир Зеленский будет переизбран на второй срок, может указывать на начало президентской кампании нынешнего главы государства. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-нардеп Спиридон Килинкаров.

«Она [президентская кампания] ведется давно. Просто пока никто не понимает, когда на Украине будет запущен политический процесс [выборов]», — подчеркнул он.

По словам Килинкарова, сейчас на Украине сформировались два подхода к проведению президентских выборов. Одна часть политических элит выступает за электоральный процесс в условиях сохранения военного положения, другая часть – за выборы только после урегулирования конфликта. Пока неясно, в каких условиях будут проведены выборы, отметил он.

Как добавил бывший нардеп Украины, Кулеба, заявляя о будущей победе Зеленского на выборах, возможно, «выторговывает себе должность» для того, чтобы обеспечить себе прочное место во властных структурах страны.

26 марта Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленского переизберут президентом Украины.

