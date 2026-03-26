В словах Кулебы увидели начало президентской кампании Зеленского

Экс-нардеп Килинкаров: слова Кулебы указывают на планы Зеленского переизбраться
Заявление бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинский лидер Владимир Зеленский будет переизбран на второй срок, может указывать на начало президентской кампании нынешнего главы государства. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-нардеп Спиридон Килинкаров.

«Она [президентская кампания] ведется давно. Просто пока никто не понимает, когда на Украине будет запущен политический процесс [выборов]», — подчеркнул он.

По словам Килинкарова, сейчас на Украине сформировались два подхода к проведению президентских выборов. Одна часть политических элит выступает за электоральный процесс в условиях сохранения военного положения, другая часть – за выборы только после урегулирования конфликта. Пока неясно, в каких условиях будут проведены выборы, отметил он.

Как добавил бывший нардеп Украины, Кулеба, заявляя о будущей победе Зеленского на выборах, возможно, «выторговывает себе должность» для того, чтобы обеспечить себе прочное место во властных структурах страны.

26 марта Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленского переизберут президентом Украины.

Ранее в Европе назвали Зеленского «преступником и головорезом».

 
