Школьный педагог несколько месяцев насиловала 15-летнего подростка

В США 28-летняя учительница признала в суде вину в совращении 15-летнего ученика. Об этом сообщает WKYS.

Женщина была задержана на месте преступления, тетя подростка застала их в автомобиле и вызвала полицию. В ходе расследования выяснилось, что педагог насиловала юношу в течение нескольких месяцев. В его телефоне обнаружили сотни сообщений, которыми он обменивался с учительницей.

Педагога отстранили от работы, на суде она заключила сделку со следствием, что может освободить ее от реального заключения. Приговор пока не вынесен.

До этого учитель закрытой школы-интерната напоила ученика и совратила его в машине. Женщина угодила в скандал после того, как свидетель заснял на видео, как она вступила в интимную связь с мальчиком в своей машине, а затем обратился в полицию, прикрепив сделанную им видеозапись в качестве доказательства. Обвиняемую признали виновной по двум пунктам обвинения в сексуальных действиях с ребенком и приговорили к 45 месяцам тюремного заключения.

Ранее учитель физкультуры годами насиловал своих учеников в школе.