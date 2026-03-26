Стало известно, во что играл напавший на школу в Челябинске подросток

Подозреваемый в нападении на школу в Челябинске 15-летний подросток увлекался игрой в Brawl Stars. Об этом пишет издание Life со ссылкой на SHOT.

По его данным, юноша так сильно любил эту мобильную игру, что публиковал в своих соцсетях скриншоты из нее. Кроме того, школьник проводил много времени в игровых чатах, посвященных Brawl Stars, и вел аккаунт на Twitch.

Отмечается, что подросток также увлекался игрой в шутер Standoff 2.

Инцидент произошел утром 26 марта в челябинской школе № 32. Ученик 9-го класса пришел на уроки с оружием и выстрелил в голову однокласснице. Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе правительства региона.

По предварительной информации, после нападения подросток выпал из окна и получил переломы ног. По словам родителей учеников, перед этим девятиклассник распылил в сверстников газ из баллончика, дети жалуются на першение в горле и плохое самочувствие.

Ранее школьник из Питера попал в розыск Интерпола из-за угроз в игре Brawl Stars.