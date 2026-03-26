Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, во что играл напавший на школу в Челябинске подросток

Напавший на школу в Челябинске подросток является поклонником игры Brawl Stars
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Подозреваемый в нападении на школу в Челябинске 15-летний подросток увлекался игрой в Brawl Stars. Об этом пишет издание Life со ссылкой на SHOT.

По его данным, юноша так сильно любил эту мобильную игру, что публиковал в своих соцсетях скриншоты из нее. Кроме того, школьник проводил много времени в игровых чатах, посвященных Brawl Stars, и вел аккаунт на Twitch.

Отмечается, что подросток также увлекался игрой в шутер Standoff 2.

Инцидент произошел утром 26 марта в челябинской школе № 32. Ученик 9-го класса пришел на уроки с оружием и выстрелил в голову однокласснице. Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе правительства региона.

По предварительной информации, после нападения подросток выпал из окна и получил переломы ног. По словам родителей учеников, перед этим девятиклассник распылил в сверстников газ из баллончика, дети жалуются на першение в горле и плохое самочувствие.

Ранее школьник из Питера попал в розыск Интерпола из-за угроз в игре Brawl Stars.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!