Китай назвал происходящее в мире возвращением к закону джунглей

Ван И назвал главный риск возвращения мира к закону джунглей
Jason Lee/Reuters

В мире растет риск того, что мир вернется к закону джунглей. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Пекине, передает РИА Новости.

«Некоторые страны силой попирают правила и заменяют сотрудничество запугиванием», — отметил он.

Также глава МИД Китая обратил внимание, что под удар попадает и установленный после Второй мировой войны международный порядок. Он сталкивается с беспрецедентными испытаниями. Кризис доверия переживает и международная система с центральной ролью ООН.

4 марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала сообщения о намерении президента США Дональда Трампа полностью разорвать торговые связи с Испанией за отказ поддержать атаки на Иран. По ее словам, торговля не должна превращаться в инструмент давления или оружие, а удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право.

Ранее представитель Китая осудил операцию США в Венесуэле.

 
