В Госдуме придумали, как избавить продавцов авто от несправедливых штрафов

В Госдуме предложили на 10 дней освободить бывших владельцев автомобилей от штрафов, который направляют автоматически. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди» Владимир Плякин, Георгий Арапов и вице-спикер Владислав Даванков. Соответствующее обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающих: запрет на автоматическое направление штрафов бывшему владельцу в течение установленного 10-дневного срока после заключения договора купли-продажи», - сказано в документе.

Инициатива также предполагает фиксацию факта продажи автомобиля в день подписания договора через «Госуслуги» или систему МВД. С момента подачи уведомления о сделке и до окончания перерегистрации штрафы перестанут автоматически приходить прежнему владельцу.

Авторы уверены, что предложенные меры снизят административную нагрузку на добросовестных граждан и уменьшат число жалоб и судебных разбирательств.

