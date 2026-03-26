Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский не согласился с США в одном в вопросе

Зеленский: у Украины и США разные взгляды на позицию РФ по завершению конфликта
Abdul Saboor/Reuters

Украина не согласна с позицией США о том, что Россия искренне стремится к завершению конфликта, и делится этим с партнерами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы не видим от России искреннего желания окончания войны, и мы делимся этим с партнерами. Соединенные Штаты Америки считают, что [президент России Владимир] Путин хочет завершения войны. Здесь у нас совершенно разные взгляды», — сказал Зеленский.

В связи с этим Киев поднимает вопрос о «давлении на Россию», указал он. Украина просит о дополнительном давлении, чтобы склонить к Москву к переговорам. Однако Вашингтон придерживается иной позиции, констатировал глава государства. На некоторые вещи есть разные взгляды, и с этим нужно работать, констатировал Зеленский.

До этого президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского «взяться за дело» и заключить сделку о мирном урегулировании российского-украинского конфликта. При этом глава Белого дома отметил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить соглашение. По словам президента Соединенных Штатов, украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Ранее Зеленский назвал условие предоставления гарантий безопасности от США.

 
Теперь вы знаете
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
