Зеленский не согласился с США в одном в вопросе

Зеленский: у Украины и США разные взгляды на позицию РФ по завершению конфликта

Украина не согласна с позицией США о том, что Россия искренне стремится к завершению конфликта, и делится этим с партнерами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы не видим от России искреннего желания окончания войны, и мы делимся этим с партнерами. Соединенные Штаты Америки считают, что [президент России Владимир] Путин хочет завершения войны. Здесь у нас совершенно разные взгляды», — сказал Зеленский.

В связи с этим Киев поднимает вопрос о «давлении на Россию», указал он. Украина просит о дополнительном давлении, чтобы склонить к Москву к переговорам. Однако Вашингтон придерживается иной позиции, констатировал глава государства. На некоторые вещи есть разные взгляды, и с этим нужно работать, констатировал Зеленский.

До этого президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского «взяться за дело» и заключить сделку о мирном урегулировании российского-украинского конфликта. При этом глава Белого дома отметил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить соглашение. По словам президента Соединенных Штатов, украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.

