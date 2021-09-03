Роскомнадзор удалил Readovka из списка запрещенных в России сайтов

Роскомнадзор удалил сайт издания Readovka из списка запрещенных и разблокировал доступ к нему. Об этом сообщается в Telegram-канале платформы.

«Сегодня утром Роскомнадзор снял ограничительные меры по нашему сайту и удалил нас из списка запрещенных сайтов. Как удалось выяснить Readovka, наша блокировка произошла после того, как подмосковные приставы пригрозили РКН возбуждением дела против ведомства за неисполнение их требований», — говорится в сообщении.

Издание также утверждает, что несмотря на то, что судебные разбирательства идут по одному конкретному материалу, который был сразу удален, приставы требовали удаления еще семи материалов. Эти статьи также были в дальнейшем удалены, а РКН получил соответствующее уведомление, отметили в Readovka.

30 августа Роскомнадзор внес сайт Readovka в список запрещенных в России.

До этого издание Readovka объявило о блокировке своего сайта.

При этом глава издания заявил, что закрываться как медиахолдинг они не планируют. О дальнейшем формате работы Readovka будет известно позже. До этого в редакцию издания Readovka пришли судебные приставы с досудебным постановлением о блокировке сайта.