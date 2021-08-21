На Украине заблокировали онлайн-издание «Страна.ua»

На Украине заблокировали сайт издания «Страна.ua».

«Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу – еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку», — говорится в публикации в Telegram-канале издания.

По данным источников «Страны.ua» в офисе президента, решение было принято лично главой Украины Владимиром Зеленским.

Редакция успела перенести сайт на strana.news, однако долго ли он еще просуществует в стране, неизвестно.

Ранее на Украине ограничили доступ к YouTube-каналам телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne, вещание которых запрещено в стране.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. Телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Позже журналисты попавших под санкции телеканалов решили создать новый канал «Перший Незалежний», однако спустя час после выхода в эфир сотрудники СМИ заметили, что их отключили от спутника, а затем и от кабельного вещания по требованию СБ Украины. Трансляция продолжилась YouTube.