В Кремле рассказали о возможности реализации проекта коридора «Север-Юг»

Песков: реализация проекта коридора «Север-Юг» не может вестись в части Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реализация проекта транспортного коридора «Север-Юг» сейчас не может вестись в части Ирана.

«Очевидно, что в части Ирана реализация сейчас вестись не может», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия, Иран и несколько других региональных государств заинтересованы в коридоре «Север-Юг». Он отметил, что Москва рассчитывает на воплощение проекта в жизнь.

В сентябре прошлого года Иран передал российской компании участок земли протяженностью около 34 км, предназначенный для строительства железной дороги Решт-Астара, являющейся частью международного транспортного коридора «Север-Юг».

В начале сентября, как передавало агентство «Прайм», министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что Россия и Иран продолжают сотрудничество в рамках проекта строительства финального участка западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг» — железной дороги Решт — Астара. Иран подтвердил свою заинтересованность в реализации проекта.

Ранее состоялся первый чартерный рейс из Тегерана в Махачкалу по коридору «Север-Юг».