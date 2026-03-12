Международное энергетическое агентство заявило о крупнейшем в истории сбое поставок нефти

Конфликт на Ближнем Востоке вызвал крупнейший в мировой истории перебой с поставками нефти. Об этом заявило Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 млн баррелей в сутки до минимума, возможности обхода этого критически важного пути ограничены, а хранилища заполняются», — отмечается в отчете.

Утром 12 марта сообщалось, что цены на нефть продолжили рост на фоне атаки на танкеры у берегов Ирака. По данным на 7:54 (мск) стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 9,5% относительно предыдущего закрытия, достигнув $100,72 за баррель.

На прошлой неделе Исламская Республика объявила о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Как заявили иранские военные, через него запрещено движение любых судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам. Что происходит в Персидском заливе и чем это грозит мировому рынку нефти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США допустили крупный энергетический кризис из-за войны с Ираном.