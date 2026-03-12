Размер шрифта
Певца-инвалида, закрывшего от пуль свою девушку в «Крокусе», похоронили спустя два года

SHOT: убитого в «Крокусе» певца-инвалида Вербенина похоронили спустя два года
Телеграм-канал Shot

Одну из жертв теракта в «Крокус Сити Холле» удалось похоронить только спустя два года. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, речь идет о певце Максиме Вербенине, который умер при попытке спасти свою девушку.

По информации журналистов, мать Максима долгое время не могла найти его останки. На руинах концертного зала сразу не удалось обнаружить даже образцы ДНК мужчины. Похороны состоялись на Троекуровском кладбище в конце февраля.

По данным SHOT, девушка Максима до сих пор не пришла в себя. Она живет одна и почти ни с кем не общается. Во время пожара, возникшего в концертном зале, девушка получила ожоги 60% тела и сейчас проходит реабилитацию.

25-летний Максим, передвигавшийся на инвалидной коляске, не смог скрыться от террористов, так как выходы не были оборудованы пандусами. Террористы выстрелили ему прямо в грудь несколько раз. Максим упал из коляски прямо на свою девушку и укрыл ее от огня. Благодаря этому она выжила.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по людям, а после подожгли зрительный зал. В результате нападения 149 человек не смогли спастись, более 600 получили травмы различной степени тяжести. Общий ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.

12 марта Второй Западный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». На скамье подсудимых — 19 обвиняемых. Для большинства из них суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заседания.

Ранее один из пострадавших при теракте в «Крокусе» свел счеты с жизнью.

 
