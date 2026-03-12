Размер шрифта
Зеленский рассказал, как звал Орбана приехать в Киев

Зеленский: Фицо передавал Орбану приглашение приехать на Украину
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что приглашал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Киев, используя в качестве посредника главу словацкого правительства Роберта Фицо. Заявление об этом он сделал в интервью изданию Politico, подчеркнув, что прямых переговоров с Будапештом не ведет.

По словам Зеленского, инициатива исходила от Фицо, который во время телефонного разговора предложил назначить дату двусторонней встречи. Украинский лидер, как он утверждает, в ответ выразил готовность организовать встречу в трехстороннем формате — с участием Орбана. При этом точное время этого разговора Зеленский не назвал.

Ранее Зеленский высказал угрозы в адрес Орбана в связи с блокировкой Венгрией крупного кредита для Украины со стороны Евросоюза. Словацкий премьер Фицо, комментируя ситуацию, назвал эти высказывания переходом «красных линий» и призвал Брюссель дистанцироваться от них. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в лице Орбана Зеленский угрожает всей Венгрии.

Ранее Орбан показал, как звонит матери в деревню после угроз из Киева.

 
