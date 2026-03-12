Синоптик сообщил о быстром таянии льда в Москве

Синоптик Леус: толщина льда на Москве-реке за неделю сократилась на 2–5 см

Толщина льда на Москве-реке за прошедшую неделю уменьшилась на 2–5 сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в отдельных районах столицы лед на реке уже полностью исчез. В частности, его нет в районе Ленинских гор, Крымского моста, Павелецкой и Марьино.

Синоптик также отметил, что на 1–2 сантиметра уменьшилась толщина льда в заливах Москвы-реки. На Химкинском водохранилище местами лед стал тоньше сразу на 14 сантиметров.

Кроме того, на 2–6 сантиметров сократилось ледовое покрытие на внутренних водоемах столицы. Речь идет о Большом Садовом пруду, Терлецких прудах, а также Шибаевском, Люблинском, Царицынском, Борисовском и Мещерском прудах.

По данным синоптика, толщина льда на водоемах Троицкого и Новомосковского административных округов также уменьшилась — с 40 до 35 сантиметров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в течение ближайшей недели значительное снижение температуры в Москве не ожидается. По словам синоптика, примерно до второй декады марта погода в столице не будет сильно меняться. Ожидается, что тепло продержится минимум до 18 или 19 марта.

