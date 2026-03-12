Валиева планирует выступить на турнире шоу-программ

Валиева подаст заявку на участие в турнире шоу-программ «Русский вызов»

Российская фигуристка Камила Валиева подаст заявку на участие в турнире шоу-программ «Русский вызов». Об этом сообщает РИА Новости.

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге со 2 по 4 апреля.

7 марта Валиева чисто исполнила четверной тулуп в Китае перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Шанхайскими Драконами» и «Барысом» из Астаны.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не могла выступать на турнирах до декабря 2025 года. Спортсменка была лишена личных наград Олимпиады-2022, а сборная России вместо золота командного турнира получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Она уже выступила на чемпионате России по прыжкам, однако не сумела завоевать медали. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской.

Ранее Татьяна Тарасова не стала называть Валиеву фавориткой на стартах.