Facebook отложил выход сотрудников в офисы в США до января 2022 года

В компании Facebook решили отложить выход сотрудников с удаленного формата в офисы в Соединенных Штатах и некоторых других странах до января 2022 года в связи с массовым распространением «дельта»-штамма коронавируса, сообщает телеканал CNBC.

«Учитывая недавние данные, показывающие рост случаев COVID на основе «дельта»-штамма, нашим сотрудникам в США не нужно будет возвращаться в офис до января 2022 года. Мы ожидаем, что такое же положение дел будет в некоторых странах за пределами США. Мы продолжаем следить за ситуацией и работаем с экспертами — в наших планах по возвращению в офис безопасность каждого поставлена ​​во главу угла», — указано в сообщении компании.

До переноса планировалось, что работники Facebook вернутся в офисы к октябрю 2021 года при условии обязательной вакцинации и соблюдения масочного режима.

Ранее Microsoft потребовала от сотрудников и посетителей офисов полной вакцинации от коронавируса.