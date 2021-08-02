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Почти 20% россиян стали жертвами онлайн-преследования из-за сервисов знакомств

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Около 20% российских пользователей сервисов знакомств становились жертвами онлайн-преследования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Соответствующий опрос был проведен агентством Sapio в июне 2021 года, в нем участвовали 18 тысяч человек со всего мира, в том числе 506 пользователей из России.

Отмечается, что каждый пятый (18%) россиянин, владевшим аккаунтом в приложении для онлайн-знакомств, сталкивался с преследование в соцсетях.

Речь идет об угрозах использовать во вред личную информацию пользователя, публикации скриншотов переписки и личных фотографий, а также о преследованиях в реальной жизни. Угрожают при этом как те, с кем пользователи уже общались, так незнакомые люди.

Согласно исследованию Sapio, 12% пользователей вовсе не сталкивались с угрозами об обнародовании личных фото без согласия.

«При общении онлайн важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности. Мы рекомендуем не указывать личную информацию, такую как номер телефона, местонахождение, домашний и рабочий адреса», — посоветовал эксперт «Лаборатории Касперского» по контентному анализу Анна Ларкина.

Также для защиты личных данных специалисты рекомендуют часто проверять, какими разрешениями обладают установленные на устройствах приложения, по возможности использовать двухфакторную аутентификацию.

Ранее сообщалось, что число россиян, желающих познакомиться в сети, выросло на 25%.

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