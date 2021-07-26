Роскомнадзор заблокировал часть страниц американского сайта genius.com

Роскомнадзор заблокировал 30 страниц американского сайта genius.com, на котором пользователи разбирают тексты песен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России, в Единый реестр запрещенной информации внесено 30 страниц сайта genius.com», — сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что неоднократно направляли требования об удалении противоправного контента в адрес провайдера хостинга и администратора сайта, а также через форму обратной связи интернет-сервиса. Однако к настоящему моменту администратор сайта не исполнил требование ведомства по удалению запрещенной информации - «материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента».

В связи с этим доступ к страницам сайта, на которых содержался противоправный контент, был ограничен на территории России.

Ранее пользователи русскоязычного сообщества сайта Genius на своей странице во «ВКонтакте» пожаловались на то, что Роскомнадзор заблокировал ресурс. Ресурс Genius предоставляет доступ к текстам песен, а также трактовки отдельных фрагментов композиций, добавленные пользователями.