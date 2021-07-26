Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального, следует из единого реестра.

Уточняется, что доступ к странице был ограничен по решению Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 о призывах к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

При попытке загрузить страницу сайта появляется надпись «Не удалось получить доступ к сайту».

Блокировку подтверждают соратники Навального в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт Навального «Умное голосование».

До этого стало известно, что Фонд борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) и Фонд защиты прав граждан, а также движение «Штабы Навального» признаны экстремистскими по решению Мосгорсуда.