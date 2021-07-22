Владельцы ПК пожаловались на уничтожающую видеокарты новую игру

Пользователи персональных компьютеров рассказали, что новая игра от Amazon под названием New World портит их устройства. Как сообщает Business Insider, они пожаловались на то, что при запуске проекта уничтожается видеокарта.

По словам пользователей, проблема касается крайне дорогой видеокарты RTX 3090 от NVIDIA. Отмечается, что из строя выходят RTX 3090, которые для NVIDIA производила американская компания EVGA.

«У меня совсем перестала работать 3090 после того, как я поставил средние настройки графики и нажал на сохранение. Не могу поверить. У кого-то еще произошло подобное?» — написал юзер greyone78 на Reddit.

Многие в комментариях подтвердили, что столкнулись с похожей проблемой. У большинства из игроков видеокарта портилась по следующему сценарию: на экране пропадало изображение, а вентиляция компьютера начинала громко шуметь. После перезагрузки ПК на мониторе ничего не появлялось.

После проверки компонентов игроки убеждались, что из строя вышла только RTX 3090 от NVIDIA. Данная видеокарта стоит минимум $1,5 тыс. (около 111 тысяч рублей по текущему курсу). При этом из-за высокого спроса ее часто перепродают за куда более высокую цену.

Пока неизвестно как игроки могут повлиять на то, чтобы избежать подобной порчи дорогостоящей части своего ПК, помимо отказа от игры в New World. В настоящее время MMORPG-проект находится в стадии закрытого бета-тестирования и доступен только по приглашению или при оформлении предзаказа.