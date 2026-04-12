В магазинах русских товаров в Лондоне раскупили все куличи

В Лондоне перед Пасхой возник ажиотажный спрос на куличи, передает РИА Новости.

В магазине русских товаров «Калинка» в центре британской столицы, который их заказывает в Прибалтике и Германии, рассказали, что пасхальный хлеб закончился в пятницу, 10 апреля. Чрезмерно выросла и популярность яиц, несмотря на то, что они продаются в супермаркетах.

Согласно материалу, на сайте элитного магазина восточноевропейской кухни в районе Найтсбридж Mari Vanna утром 11 апреля тоже были раскуплены все куличи. При этом «Большая пасхальная корзина» с тремя куличами разного размера, шоколадным зайцем и 10 пасхальными яйцами обошлась покупателям в $135.

До этого «Газета.Ru» узнала, что абсолютное большинство россиян отмечают Пасху. Чаще всего ее празднуют женщины и аудитория старше 65 лет. Россияне старше 55 лет чаще пекут кулич дома, а более молодая аудитория чаще выбирает готовые варианты. Кулич с изюмом предпочитают мужчины и аудитория старше 55 лет, а более молодое поколение чаще выбирает куличи с творожной начинкой, кремом или шоколадом.

