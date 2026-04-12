В магазинах русских товаров в Лондоне раскупили все куличи

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Лондоне перед Пасхой зафиксирован ажиотажный спрос на куличи
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

В Лондоне перед Пасхой возник ажиотажный спрос на куличи, передает РИА Новости.

В магазине русских товаров «Калинка» в центре британской столицы, который их заказывает в Прибалтике и Германии, рассказали, что пасхальный хлеб закончился в пятницу, 10 апреля. Чрезмерно выросла и популярность яиц, несмотря на то, что они продаются в супермаркетах.

Согласно материалу, на сайте элитного магазина восточноевропейской кухни в районе Найтсбридж Mari Vanna утром 11 апреля тоже были раскуплены все куличи. При этом «Большая пасхальная корзина» с тремя куличами разного размера, шоколадным зайцем и 10 пасхальными яйцами обошлась покупателям в $135.

До этого «Газета.Ru» узнала, что абсолютное большинство россиян отмечают Пасху. Чаще всего ее празднуют женщины и аудитория старше 65 лет. Россияне старше 55 лет чаще пекут кулич дома, а более молодая аудитория чаще выбирает готовые варианты. Кулич с изюмом предпочитают мужчины и аудитория старше 55 лет, а более молодое поколение чаще выбирает куличи с творожной начинкой, кремом или шоколадом.

Ранее женщина разогналась почти до 180 км/ч, чтобы спасти куличи в духовке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!