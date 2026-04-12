В США заявили, что Киеву придется согласиться на предлагаемые гарантии безопасности

Украине придется согласиться на гарантии безопасности, которые ей предлагают. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

В статье отмечается, что страны Запада не предусматривают улучшения ни международной интеграции и обороноспособности Украины.

«Вместо этого переговоры сосредоточены на структуре, условиях и формулировках будущих механизмов реагирования на случай повторной эскалации», — говорится в материале.

9 апреля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку новой встречи в формате Москва — Киев — Вашингтон, посвященной урегулированию конфликта. По его словам, стороны условились в ближайшее время организовать трехсторонние консультации или провести две последовательные встречи американской делегации с российскими коллегами в Москве и украинскими коллегами в Киеве.

10 апреля глава офиса украинского президента Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры движутся к завершению. По его словам, заключение соглашения не займет много времени.

Ранее в Европе захотели получить гарантии безопасности от Украины.