IT-директор объяснил, могут ли заставить сдавать биометрию на работе

Сегодня, чтобы попасть во многие офисы, сотрудникам нужно приложить палец или «улыбнуться» на камеру, и только тогда — дверь на работу открывается. Насколько это законно и куда деваются биометрические данные, в комментарии «Газете.Ru» рассказал Александр Косачев, IT-директор мультисервисной компании Newstaff.

Эксперт сразу подчеркнул, что работодатель не может заставить вас принудительно сдавать биометрию. Об этом говорит нам Федеральный закон № 152 «О персональных данных». Сделать это можно только с вашего письменного согласия.

Александр Косачев отмечает, что даже если вы не дадите своего согласия на сдачу биометрии, то уволить за такую позицию вас не могут: «Вам могут предложить альтернативное решение пропуска, например, по карточке или магнитному брелку. После того как вы подписали трудовой договор, работодатель обязан предоставить вам рабочее место и возможность трудиться (статья 22 ТК РФ)».

Если вы согласились сдать биометрию, то ваши данные будут храниться либо на устройстве, с которого вы делаете биометрию, либо в облаке. Эти данные могут находиться у компаний-производителей или же локально на закрытых серверах компании. С 2023 года действует Федеральный закон № 572, который гласит: по общему правилу биометрические данные должны попадать в Единую биометрическую систему.

«Это такая государственная «база данных», где они хранятся не в виде обычных фото или отпечатков, а в виде зашифрованных математических шаблонов. Проще говоря, там нет ваших «живых» снимков — только обезличенные коды, которые описывают уникальные черты лица или голоса. А в случае утечки биометрических персональных данных компания грозит штрафы до 20 млн рублей», — сказал он.

Еще один важный момент: вы всегда можете передумать. Если сегодня согласились, а завтра решили, что не хотите, чтобы ваши данные где‑либо хранились, можно отозвать согласие. Для этого следует написать заявление на имя работодателя, подать запрос оператору ЕБС, зайти на «Госуслуги» и удалить биометрию.

Ранее были названы самые опасные для россиян киберугрозы.