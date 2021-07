Рукописное резюме Стива Джобса выставлено на продажу в двух версиях

Резюме сооснователя Apple Стива Джобса, составленное им от руки в возрасте 18 лет, выставлено на продажу в виде физической копии и NFT-токена, сообщает Business Insider.

В документе, написанном Джобсом в 1973 году, не указано, на какую должность и в какую компанию он устраивается. В качестве своего адреса будущий глава Apple указал Рид-колледж, в котором учился, а основным предметом специализации назвал английскую литературу. В списке интересов значатся «электроника» и «конструирование», а в перечне навыков — опыт управления компьютерами и вычислительными машинами.

С 2017 года резюме Джобса выставлялось на продажу трижды. Его нынешний владелец, лондонский бизнесмен Олли Джоши, купил его за $224,750 в марте текущего года. Теперь он продает как само резюме, так и его цифровую версию в виде NFT. Аукцион продлится до 28 июля. На момент написания материала наивысшая ставка за физическую копию составляет $1 тыс., а за NFT — $553,81.

The amount of Steve Jobs handwritten application letter worth a staggering $222,400 available in physical copy and NFT... like really? Twitter