Эксперт назвал способы спасти смартфон от перегрева в жару

В жаркую погоду стоит ограничить расход энергии смартфонов, рассказал РИА «Новости»риа

начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин.

«Большие и длительные токи потребления разогревают цепи и корпус аппарата не меньше, чем при зарядке устройства», — отметил специалист.

Для того, чтобы тратить меньше энергии, по его словам, необходимо уменьшить яркость экрана, а также избегать звонков и интернет-сессий дольше 15-20 минут. Кроме того, время зарядки телефона эксперт рекомендует делить на короткие серии, «давая девайсу отдохнуть и временно стабилизироваться». При этом стоит контролировать температуру экрана и зарядного устройства.

В дополнение к этому Верещагин советует не класть смартфон под прямые солнечные лучи, а также рядом с оборудованием, вырабатывающим тепло (микроволновками, панелями автомобиля или нагревателями). В случае перегрева технику следует отключить от зарядки и положить в тень или «под вентиляцию», предварительно сняв чехлы и крышки, которые мешают теплоотводу. Не стоит при этом класть телефон в морозилку.

«Резкие перепады температуры могут вызвать механические деформации элементов схем или аккумулятора и привести в итоге к микроповреждениям составных элементов устройства, а также специальных покрытий», — пояснил эксперт.

Помимо этого, в группу «повышенного риска» перегрева в жаркую погоду входят зарядные устройства старше 1,5 лет и совершенно новые телефоны.

По словам старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, любой производитель ограничивается температурным диапазоном не ниже 0°C и не выше 35°C. Этот диапазон — рабочая температура флагманов при ресурсоемкой задаче.