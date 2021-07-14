Эксперт рассказал, когда начнется новый цикл роста биткоина

В ближайшие месяц на крипторынке продолжится сложившаяся ситуация неопределенности, сообщил «Газете.Ru» директор по маркетингу «РОЙ Клуб» Сергей Ордин, однако новый цикл роста биткоина уже не за горами.

«Скорее всего, биткоин продолжит колебаться между $28 тыс. и $38 тыс. за монету. При этом падение ниже $30 тыс. я расцениваю как маловероятное, но возможное. Если такое произойдет, то курс быстро отскочит обратно из-за ордеров на покупку, выставленных институциональными инвесторами, рассчитывающими увеличить свои вложения в биткоин в периоды коррекции. Осенью, где-то с конца сентября-октября, начнется новый цикл роста биткоина. Этому будет способствовать, во-первых, очередная волна коронавируса в мире, во-вторых, этому будет способствовать восстановление хешрейта биткоина», — заявил эксперт.

По словам Ордина, к Рождеству он ожидает возвращения биткоина к $60 тыс., но не исключено и обновление исторического максимума свыше $80 тыс. за монету.

По состоянию на 14 июля стоимость биткоина составляет $31 807,5 (свыше 2,3 млн руб.).