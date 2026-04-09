Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Культура

Disney сократит тысячу рабочих мест

Shutterstock

Компания Walt Disney собирается сократить тысячу рабочих мест. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Сокращение произойдет в ближайшие месяцы. В Disney работали 231 тыс. человек. Примерно 80% из них — сотрудники подразделении, занимающемся развлечениями, включая тематические парки и производство товаров.

«За последние несколько лет сокращения сотрудников стали «жестокой реальностью» для индустрии развлечений», — отметили источники издания.

Как уточняет издание, Боб Игер, бывший генеральный директор Disney, вернулся на свой пост в 2022 году и сразу же приступил к масштабной реструктуризации. В рамках этой программы было уволено более восьми тысяч сотрудников. По информации от осведомленных источников, планы по будущим сокращениям начали разрабатываться еще до того, как Джош Д'Амаро занял должность нового главы компании.

5 марта The Wall Street Journal сообщал, что Walt Disney Co. уволил порядка около 200 сотрудников своих подразделений ABC News Group и Disney Entertainment Networks. Увольнения коснулись 6% штата двух подразделений.

Акции Disney подорожали на 0,6% на дополнительной сессии 4 марта. С начала года капитализация компании сократилась на 2,1%, до $203,9 млрд.

Ранее расистский скандал привел к уходу члена жюри BAFTA.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
