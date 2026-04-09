«Жаль, что не добил»: в Кемерове студент ранил одногруппника ножом в шею

Студент кузбасского техникума напал с ножом на одногрупника и ранил еще одного

В Кемерове студент техникума устроил поножовщину в учебной аудитории и ранил сверстника. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Сибирском политехническом техникуме 7 апреля. 18-летний студент ударил керамическим ножом в шею одногруппника прямо во время занятия. Конфликт вспыхнул из-за того, что нападавший пинал стул сидящего впереди сокурсника, а после замечания достал нож из рюкзака и нанес удар.

Момент нападения сняли на видео однокурсники. Третий студент пытался разнять дерущихся и забрать оружие, но сам получил ранение руки насквозь. Один из пострадавших госпитализирован.

По данным СМИ, нападавший ранее лечился в психиатрической больнице. Очевидцы сообщают, что он специально подготовил нож и после удара сказал жертве «Жаль, что я тебя не добил».

После происшествия в отношении 18-летнего кемеровчанина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. По данным СУ СКР по Кемеровской области, он нанес удар ножом сверстнику «на почве длительных неприязненных отношений».

«Фигурант задержан, следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. Следователями СК России проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы случившегося, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.

