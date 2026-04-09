Пашинян анонсировал новую встречу с Путиным после сообщений о «жестком разговоре»

Пашинян заявил, что договорился о встрече с Путиным во второй половине июня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о встрече на высшем уровне во второй половине июня. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Договорились о встрече на высоком уровне, в том числе, во второй половине июня», — заявил Пашинян на брифинге.

Он в очередной раз оценил свой визит в Москву 1 апреля как «очень успешный», добавив, что «все остальные свободны в своих оценках». Премьер Армении отметил, что его контакты с российским лидером продолжатся.

До этого армянская газета Hraparak со ссылкой на неназванные источники сообщила о «жестком разговоре» Путина и Пашиняна, который состоялся за закрытыми дверями в Кремле 1 апреля. По информации издания, Москва поняла, что достичь какого-либо соглашения с Пашиняном невозможно, и перешла к практическим действиям. Как стало известно журналистам, армянскую сторону предупредили о возможном запрете на въезд в Россию представителям всех предприятий и компаний, связанных с действующим правительством Армении. В «статусе персон нон грата» оказались и армянские дипломаты. Кроме того, рассматривается вопрос о приостановлении действия лицензии Прошянского коньячного завода, по которой алкогольные напитки попадали в Россию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Путин попросил у Пашиняна в Кремле.