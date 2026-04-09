Крупный российский мясокомбинат столкнулся с угрозой банкротства

«Ъ»: Великолукский мясокомбинат решили обанкротить из-за долга в 258 млн рублей
Юридическая фирма «Армалекс» хочет обратиться в суд с заявлением о банкротстве крупного производителя мясных полуфабрикатов ОАО «Великолукский мясокомбинат». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение на Федресурсе.

Поводом для иска стало решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который обязал мясокомбинат выплатить долг в размере 258,5 млн рублей «Армалексу». Компания выступила в роли кредитора, выкупив долги у контрагентов предприятия. Однако гендиректор комбината Ольга Кузьмина утверждает, что «Армалекс», используя «двусмысленные толкования» условий договора, через посредников получила несуществующее право требовать с предприятия долг. В свою очередь представители «Армалекса» называют сложившуюся ситуацию стандартным коммерческим спором.

ОАО «Великолукский мясокомбинат» подал кассационную жалобу. Поэтому процесс взыскания долга и возможные банкротные процедуры приостановлены как минимум до 11 июня 2026 года, когда состоится судебное заседание.

13 марта компания «Одежда 3000», управляющая магазинами Modis, обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве после серьезных финансовых проблем. По данным «Ъ», компания столкнулась с трудностями после ухода основателя сети Игоря Сосина из жизни. По результатам 2024 года выручка сети рухнула на треть, а чистый убыток составил 1,5 млрд рублей по сравнению с прибылью годом ранее, уточняют журналисты.

Ранее в Банке России нашли плюсы в возможном банкротстве бизнеса.

 
