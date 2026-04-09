Лукашенко заявил, что против Белоруссии ведется идеологическая война

Лукашенко: против Белоруссии идет война, пока на идеологическом фронте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны идет война, пока на идеологическом фронте. Его слова передает агентство «БелТА».

«Идет война. Пока на идеологическом фронте. Может быть, и слава богу. Будем пока воевать», — заявил он, комментируя блокировку видеохостингом YouTube каналов белорусских государственных СМИ.

Идеологической войной Лукашенко объяснил кадровые перестановки в администрации президента, в том числе назначение новых министров информации и культуры, которыми стали Дмитрий Жук и Марат Марков соответственно.

6 апреля в МИД Белоруссии заявили, что блокировка каналов нескольких СМИ республики на платформе YouTube является грубым нарушением принципов ООН.

В дипведомстве подчеркнули, что Минск оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом.

YouTube удалил государственные каналы Белоруссии (БЕЛТА, ОНТ, СТВ) под предлогом санкций. Министерство информации Белоруссии негативно оценило этот шаг, назвав его недружественным и безосновательным. Также там обратили внимание, что против «БелТА» не введены рестрикции.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне.