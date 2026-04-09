В Красногорске 19-летняя девушка случайно проглотила иглу во время шитья

Врачи спасли 19-летнюю жительницу Подмосковья, которая проглотила швейную иглу
В Красногорской клинической больнице успешно извлекли швейную иглу из желудка 19-летней девушки, случайно проглотившей ее во время шитья. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Пациентка вовремя обратилась за помощью, и бригада скорой доставила ее в стационар. Рентген брюшной полости показал инородное тело в желудке. Врачи первого хирургического отделения подготовили ее к экстренной операции, после чего с помощью современного оборудования эндоскописты аккуратно удалили опасный предмет, не допустив осложнений.

«Правильное решение пациентки обратиться немедленно спасло от дальнейшего движения иглы. Если бы игла задержалась в организме на более долгий срок, это могло бы повлечь за собой серьезные осложнения, такие как перфорация стенок желудка или кишечника, кровотечение, перитонит и даже сепсис», — отметил заведующий отделением Николай Мурашов.

После вмешательства состояние девушки стабилизировалось, угрозы здоровью нет. Ее выписали домой под наблюдение хирурга.

До этого у башкирского шахматиста из заднего прохода извлекли слона и ферзя. Как выяснилось, мужчина засунул их туда из-за скуки – хотел развлечься после нудной парти с самим собой.

Ранее двух школьников с канцелярскими кнопками в бронхах спасли в Ленобласти.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

