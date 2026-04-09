«Мемориал» признали экстремистской организацией

Верховный суд России признал правозащитное движение «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Об этом сообщил ТАСС.

«Заявление удовлетворить, признать Международное общественное движение «Мемориал» экстремистской организацией, запретить его деятельность и деятельность его структурных подразделений на территории РФ», — заявил судья.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

27 марта Минюст потребовал признать организацию экстремистской.

В 2021–2022 годах ключевые юридические лица — «Международный Мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал» — были ликвидированы по решениям российских судов. В октябре 2022 года организация была удостоена Нобелевской премии мира за многолетнюю работу по защите прав человека и сохранению исторической памяти.

История общества «Мемориал» началась в 1987 году с инициативной группы, стремившейся увековечить память жертв политических репрессий в СССР. Первым председателем совета был академик Андрей Сахаров.

Ранее режиссер фильма «Господин Никто против Путина» попал в реестр иноагентов.