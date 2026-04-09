Посредники из РФ и Китая готовы продать санкционный газ со скидкой

Россия начала предлагать испытывающим трудности азиатским странам обходные пути покупки российского сжиженного природного газа (СПГ), находящегося под американскими санкциями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Утверждается, что поставки могут пройти с дисконтом около 40% от текущих спотовых цен. Посредниками выступают малоизвестные компании, зарегистрированные в Китае и России. По данным собеседника агентства, к поставкам предлагается составить сопроводительные документы, согласно которым источником сырья были бы указаны Оман или Нигерия.

Минфин США временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

