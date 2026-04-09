Посредники из РФ и Китая готовы продать санкционный газ со скидкой

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Bloomberg: Россия предложила Азии тайно покупать санкционный СПГ со скидкой 40%
Issei Kato/Reuters

Россия начала предлагать испытывающим трудности азиатским странам обходные пути покупки российского сжиженного природного газа (СПГ), находящегося под американскими санкциями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Утверждается, что поставки могут пройти с дисконтом около 40% от текущих спотовых цен. Посредниками выступают малоизвестные компании, зарегистрированные в Китае и России. По данным собеседника агентства, к поставкам предлагается составить сопроводительные документы, согласно которым источником сырья были бы указаны Оман или Нигерия.

Минфин США временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!