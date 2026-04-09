9 апреля американской актрисе Синтии Никсон исполнилось 60 лет. Она родилась в Нью-Йорке в 1966 году в семье радиожурналиста и актрисы. После окончания школы поступила в Барнардский колледж, где получила степень бакалавра по английской литературе.

В возрасте 12 лет Никсон сыграла в телевизионном фильме «Семь желаний богатого ребенка» (1979), а через год — в картине «Маленькие прелестницы». Тогда же она дебютировала на Бродвее.

Всемирную известность Никсон получила благодаря роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе» (1998–2004) и двух полнометражных сиквелах (2008, 2010). К этой роли она вернулась в сериале «И просто так» (2021–2025).

«Миранда очень конфликтная, я же не настолько. Так что, я думаю, с этим она мне немного помогла. И также я училась на ее примере, чего иногда не нужно делать. Когда она не уверена, то занимает агрессивную позицию. Я чувствую, что это актуально для многих людей», — отмечала Никсон в интервью.

Кроме того, актриса сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Младенец на прогулке, или Ползком от гангстеров» (1994), «Теплые источники» (2005), «Маленький Манхэттен» (2005), «Рэтчед» (2020) и других. Ее фильмография насчитывает почти 100 ролей.

Никсон получила множество наград, включая две премии «Эмми» в прайм-тайм, премию «Грэмми», две премии Гильдии киноактеров и две премии «Тони».

В 2006 году актрисе диагностировали рак молочной железы, который она победила.

С 1998-го по 2003-й Никсон состояла в гражданском браке с педагогом Дэнни Мозесом, от которого у нее двое детей. В 2004-м актриса начала встречаться с активисткой Кристин Маринони, они поженились в 2009-м («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). В 2011-м Маринони родила сына.

В 2018-м актриса баллотировалась на пост губернатора Нью-Йорка, однако проиграла праймериз демократу Эндрю Куомо.