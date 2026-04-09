Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Томской области подростки получили приговор по делу о диверсии

В Томской области задержали подростков за поджог железнодорожного оборудования
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Томской области двух подростков задержали за поджог железнодорожного оборудования по заданию спецслужб Украины. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Пресечена противоправная деятельность несовершеннолетних жителей региона, совершивших диверсионно-террористический акт в отношении специального оборудования железнодорожного транспорта», — указали в пресс-службе.

Подростки подожгли релейные шкафы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса РФ (диверсия). Решением Северского городского суда их поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на два года и семь месяцев с размещением в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД РФ по Томской области.

7 апреля сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по ЛНР задержали 20-летнюю жительницу Марковского округа, которая по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирала и передавала сведения о местах дислокации российских военнослужащих.

Ранее российский слесарь получил 15 лет колонии за госизмену.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!