В Томской области подростки получили приговор по делу о диверсии

В Томской области двух подростков задержали за поджог железнодорожного оборудования по заданию спецслужб Украины. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Пресечена противоправная деятельность несовершеннолетних жителей региона, совершивших диверсионно-террористический акт в отношении специального оборудования железнодорожного транспорта», — указали в пресс-службе.

Подростки подожгли релейные шкафы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса РФ (диверсия). Решением Северского городского суда их поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на два года и семь месяцев с размещением в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД РФ по Томской области.

7 апреля сообщалось, что сотрудники управления ФСБ России по ЛНР задержали 20-летнюю жительницу Марковского округа, которая по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирала и передавала сведения о местах дислокации российских военнослужащих.

