Юрист раскрыл, могут ли отказать в работе из-за татуировки

Человеку, у которого есть татуировки, не имеют права отказать в трудоустройстве или уволить его, однако работодатель может потребовать закрывать тату в рабочее время из-за дресс-кода. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист Илья Русяев.

«В Трудовом кодексе РФ нет ни одной нормы, которая позволяла бы отказать человеку в трудоустройстве из-за татуировки. Статья 3 ТК РФ запрещает дискриминацию по любым основаниям, не связанным с деловыми качествами работника, а статья 64 ТК РФ прямо указывает на недопустимость необоснованного отказа в заключении трудового договора. Внешний вид, включая рисунки на теле, к деловым качествам не относится, и формально работодатель не вправе ссылаться на татуировку как на причину отказа. Однако на практике все сложнее. По статье 8 ТК РФ работодатель вправе утверждать локальные нормативные акты, регулирующие корпоративный дресс-код. Если в компании принят регламент внешнего вида и сотрудник ознакомлен с ним под подпись, требование закрывать татуировки одеждой в рабочее время будет законным. Но уволить за сам факт наличия рисунка на теле нельзя. Дисциплинарное взыскание допускается только при систематическом нарушении конкретного требования локального акта», — сказал он.

Русяев уточнил, что для работников государственных или силовых структур требования к внешнему виду закреплены на уровне федеральных законов и приказов, поэтому для них ограничения по татуировкам обоснованы спецификой профессии.

По словам юриста, в случае увольнения из-за татуировки работник вправе обратиться в суд.

«Если работник считает, что его не приняли или уволили исключительно из-за татуировок, он вправе потребовать письменный отказ и обратиться в суд. По статье 3 ТК РФ можно требовать восстановления нарушенных прав, возмещения материального вреда и компенсации морального вреда. При этом работодатель не может требовать удалить татуировку, поскольку это вмешательство в физическую неприкосновенность, защищенную статьей 23 Конституции РФ. Максимум допустимого в рамках закона — это просьба скрыть рисунок одеждой при обоснованной деловой необходимости», — пояснил эксперт.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!