В Кремле объяснили, почему вооруженный российский фрегат ходит по Ла-Маншу

Россия вправе защищать собственные интересы от пиратских посягательств в международных водах. Об этом заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение британской газеты Telegraph о том, что российский военный фрегат провел танкеры с нефтью через Ла-Манш на глазах у королевского флота.

Пресс-секретаря президента России попросили подтвердить или опровергнуть информацию о том, что ВМФ РФ практикует сопровождение танкеров с нефтью у британских берегов для защиты от захвата этих судов Британией.

«За последние месяцы мы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб и экономическим интересам РФ. Российская Федерация считает себя вправе и обязательно будет принимать меры по защите своих интересов», — ответил Песков.

По данным Telegraph, российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» сопроводил нефтетанкеры Universal и Enigma в Ла-Манше. Британские СМИ расценили это как открытый вызов РФ властям Великобритании и «прямую демонстрацию силы».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военному флоту захватывать подозрительные танкеры, но ни одно судно еще не было остановлено. Российский посол Андрей Келин предупредил, что подобные захваты повлекут серьезные последствия для Лондона.

Ранее кабмин Британии ввел санкции против танкеров с российской нефтью.