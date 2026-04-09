Россия обменялась телами военных с Украиной

Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ. В ответ Киев передал Москве 41 тело российских бойцов. Об этом сообщил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

«Подтверждаю! Минобороны провели сегодня обмен телами по формуле 1000/41», — добавил он.

Предыдущий раз обмен телами погибших военнослужащих Россия и Украина провели 26 февраля. Тогда помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киеву были переданы тела 1000 украинских военных, а взамен Москва получила 35 погибших российских бойцов. 29 января, Россия также передала 1000 тел и получила обратно 38.

Как отметил военкор Александр Коц, подобное соотношение при обмене телами бойцов сохраняется уже не первый раз. Он напомнил, что ранее украинская сторона объясняла такой дисбаланс тем, что российские войска ведут наступление и потому вывозят с поля боя тела обеих сторон. При этом, как отметил журналист, несмотря на заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о «400 квадратных километрах освобожденной территории», соотношение при обмене остается прежним.

Ранее Москалькова сообщила, что РФ и Украина ведут работу по подготовке обмена пленными.