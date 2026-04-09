В ЕС осудили удары Израиля по Ливану

Удары Израиля по Ливану выходят за рамки права на самооборону и ставят под угрозу перемирие между США и Ираном. Об этом в соцсети X написала глава евродипломатии Кая Каллас.

»[Шиитское движение] «Хезболла» втянуло Ливан в войну, но право Израиля на самооборону не оправдывает столь масштабные разрушения. <...> Действия Израиля ставят под серьезную угрозу режим прекращения огня между США и Ираном», — написала она.

По мнению Каллас, перемирие с Ираном должно распространяться и на Ливан.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане с начала нынешней эскалации.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам увеличить размеры действующей буферной зоны безопасности на южной границе Ливана, заверив, что это приведет к значительным изменениям в обеспечении безопасности в данном районе. Он отметил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности.

Ранее в Евросоюзе призвали Израиль остановить операцию в Ливане.