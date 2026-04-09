Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В ЕС осудили удары Израиля по Ливану

Каллас: удары Израиля по Ливану выходят за рамки самообороны
Reuters

Удары Израиля по Ливану выходят за рамки права на самооборону и ставят под угрозу перемирие между США и Ираном. Об этом в соцсети X написала глава евродипломатии Кая Каллас.

»[Шиитское движение] «Хезболла» втянуло Ливан в войну, но право Израиля на самооборону не оправдывает столь масштабные разрушения. <...> Действия Израиля ставят под серьезную угрозу режим прекращения огня между США и Ираном», — написала она.

По мнению Каллас, перемирие с Ираном должно распространяться и на Ливан.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане с начала нынешней эскалации.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам увеличить размеры действующей буферной зоны безопасности на южной границе Ливана, заверив, что это приведет к значительным изменениям в обеспечении безопасности в данном районе. Он отметил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности.

Ранее в Евросоюзе призвали Израиль остановить операцию в Ливане.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!