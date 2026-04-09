Испания возобновит работу посольства в Тегеране

Испания откроет свое посольство в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес, передает ТАСС.

«Я поручил нашему послу в Тегеране вернуться, вновь взять на себя руководство [диппредставительством] и вновь открыть посольство Испании в Тегеране», — сказал глава МИД.

Посольство Испании в Тегеране было временно закрыто в марте из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

До этого в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана. Речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана, а также об отказе Исламской Республике в праве обогащать уран.

