Появились кадры обмена телами военнослужащих России и Украины

В сети появились кадры обмена погибшими военнослужащими России и Украины. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Звезда».

На кадрах видно, как на месте передачи тел работает команда Красного Креста.

До этого зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев подтвердил «Газете.Ru», что Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ. В ответ Киев передал Москве 41 тело российских бойцов.

Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих Россия и Украина провели 26 февраля. Тогда помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киеву были переданы тела 1000 украинских военных, а взамен Москва получила 35 погибших российских бойцов. 29 января, Россия также передала 1000 тел и получила обратно 38.

По словам военного корреспондента Александра Коца, подобное соотношение при обмене телами бойцов сохраняется уже не первый раз. Он напомнил, что ранее украинская сторона объясняла такой дисбаланс тем, что российские войска ведут наступление и потому вывозят с поля боя тела обеих сторон. При этом, как отметил журналист, несмотря на заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о «400 квадратных километрах освобожденной территории», соотношение при обмене остается прежним.

Ранее Москалькова сообщила, что РФ и Украина готовят обмен пленными в преддверии Пасхи.